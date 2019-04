Kelly Clarkson (36) beweist Humor: Die dreifache Grammy-Preisträgerin ist offenbar längst nicht jedem bekannt, trotz internationaler Erfolge und Spitzenplatzierungen in den Charts. Bei der Verleihung der Academy of Country Music Awards kam es zu einer abstrusen Situation: Obwohl sie bei früheren ACM Shows sogar schon selbst auf der Bühne performte, erkannte sie ein Unbekannter einfach nicht und wollte den Star von seinem Platz verscheuchen!

In einem Tweet nach der Preisverleihung in Las Vegas erzählt Kelly: "Das mit Abstand Beste, was mir heute Nacht passiert ist, war, dass ich aufgefordert wurde, meinen Platz zu räumen. Jemand dachte, ich wäre eine Lückenfüllerin bei den ACM's heute Nacht." Nach zwei Tränen lachenden Emojis setzt sie auf Twitter erheitert fort: "Das hat mir buchstäblich den Abend gerettet, weil er so ernsthaft war und ich habe nur höflich Nein gesagt, hahaha!!"

Am selben Abend stand die Sängerin im Rahmen des Award-Programms übrigens noch unter anderem mit den dreifachen ACM-Preisträgern Dan + Shay auf der Bühne, die gemeinsam mit ihr den neuen Song "Keeping Score" präsentierten. Einen gefeierten Auftritt im Duett gab es zudem mit Country-Rocker Jason Aldean (42) und Klassikern wie "Lights Come On" und "Don't You Wonna Stay".

Matt Winkelmeyer / Getty Images Kelly Clarkson bei den Billboard Music Awards 2018

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kelly Clarkson bei den Grammy Awards 2018

Getty Images Kelly Clarkson und Jason Aldean bei den ACM Awards

