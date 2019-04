Erkenntnis mit Kopfschmerzen: Mayim Bialik (43) hat sich als Amy Farrah Fowler in die Herzen ihrer "Big Bang Theory"-Fans gespielt. Doch auch abseits des Sets weiß die mittlerweile 43-Jährige zu begeistern. Immer wieder äußert sie sich als bekennende Feministin oder lässt ihre Fans auf ihrem Blog an ihren Alltags-Erkenntnissen teilhaben. So wie kürzlich, als sie merkte: Mit über 40 steckt sie einen Kater nicht mehr so einfach leicht weg!

Auf Grok Nation berichtet Mayim, wie sie sich am jüdischen Fest Purim einen Scotch gegönnt hatte, von dem sie allerdings noch "nicht betrunken" war. Und auch den restlichen Abend, den sie mit Freundinnen verbrachte, habe sie nicht besonders viel getrunken. Der nächste Morgen brachte dennoch eine unangenehme Überraschung: "Ich war erschöpft und fühlte mich, als sei meine Energie verbraucht. Und ich war mürrisch. Ich war mürrisch, weil mich der Alkohol mürrisch gemacht hat, aber ich war auch mürrisch, weil ich mich nicht so verkatert fühlen sollte nach nur einigen Drinks beim Ausgehen." Dann fügt sie noch ernüchtert hinzu: "Es scheint, als könntest du nicht mehr tun, was du bisher getan hast, wenn du die 40 überschritten hast."

Eine große Trinkerin sei sie dabei nie gewesen: "Ich hatte bis ich 21 war nicht wirklich viel Alkohol getrunken", beteuert Amy. Dennoch sei ihre heftige Reaktion auf Alkohol neu für die 43-Jährige.

Getty Images Mayim Bialik bei der Comic-Con in San Diego

Getty Images Mayim Bialik, Schauspielerin

Getty Images Mayim Bialik bei den Critics' Choice Awards 2018

