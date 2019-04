Oben ohne durch die Nacht! Nach Mel Bs (43) Sex-Beichte, die sie vor einigen Wochen in einer TV-Show ausplauderte, ist die Gerüchteküche wegen der angeblichen Affäre zwischen ihr und Ginger Spice Geri Halliwell (46) auch weiterhin am Brodeln. Nun wurde eine Anekdote aus der "Catch A Fire"-Autobiografie der Sängerin von 2002 ausgegraben. Darin berichtete Scary Spice ganz unverblümt, wie sie und Geri während einer nächtlichen Autofahrt ihre Brüste entblößt hatten.

Was nach einer heißen Fan-Fantasie klingt, soll sich laut Mel auf dem Weg in einen Londoner Club zugetragen haben. "Manchmal gingen Geri und ich Samstagnachmittag ins Bett, wachten gegen zwei Uhr morgens auf, zogen uns an und fuhren zur Party im Ministry of Sound", heißt es in der Autobiografie laut Evening Standard, die nach den neuesten One-Night-Stand-Enthüllungen noch an Brisanz gewinnt. "Wir fuhren die Autobahn entlang und holten aus Spaß unsere Brüste raus", plaudert Mel in dem Buch weiter aus.

Einmal sei jedoch ein Autofahrer auf die zwei entkleideten Spice Girls aufmerksam geworden: "Es war total witzig, bis wir festgestellt haben, dass ein komischer Typ mit einem manischen Grinsen neben uns herfuhr." Der Zwischenfall habe sie aber nicht davon abgehalten, die Oben-ohne-Tour fortzusetzen. Abgesehen davon dementiert Geri die Aussagen ihrer Bandkollegin über die angebliche Affäre nach wie vor.

Frederick M. Brown/Getty Images Mel B., Sängerin

ActionPress/WPR/Rex Features Mel B. und Geri Halliwell bei der "Viva Forever!"-Premiere 2012

Getty Images Geri Horner bei einem Event in London

