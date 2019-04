Brad Pitt (55) ist momentan eher wegen des nicht enden wollenden Rosenkriegs mit Noch-Ehefrau Angelina Jolie (43) in die Schlagzeilen. Doch er kämpft auch noch an einer weiteren Front: Zusammen mit Schauspiel-Kollegin Diane Keaton (73) setzt sich der "Ocean's 13"-Darsteller für die Neugestaltung des Los Angeles County Museum of Arts ein. Dafür sprach Brad am Dienstag sogar vor der Aufsichtsbehörde des Verwaltungsbezirks vor – wurde aber mitten in seiner Rede unterbrochen.

"Es bringt mich um, das sagen zu müssen, aber kommen Sie zum Ende, Herr Pitt", schnitt die Vorsitzende des Ausschusses dem Schauspieler mitten in seiner Ansprache das Wort ab und scherzte: "Wir drehen hier nur eine einzige Einstellung!" Wie der Sender NBC Los Angeles festhielt, brachen die Anwesenden im Saal daraufhin in Lachen aus. Doch wie reagierte der Hollywood-Star auf diese Zurechtweisung? Er lachte einfach mit und zeigte sich damit sehr sympathisch!

Vielleicht sollte Brad die gleiche Gelassenheit auch während der Scheidungsverhandlungen an den Tag legen. Laut einer Quelle sei er zunehmend genervt davon, dass er und Angelina noch immer zu keiner Einigung gefunden haben. "Für Brad fühlt es sich so an, als ob Angie sich weiterhin querstellt und keinerlei Kompromisse eingehen will", verriet der Insider dem Online-Magazin Hollywood Life.

Getty Images Schauspieler Brad Pitt

Splash News Brad Pitt in New York

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im November 2015 in New York

