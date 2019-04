Diese neue Show dürfte ein Hit werden! Ab dem 29. April flimmert Modedesigner und TV-Gesicht Guido Maria Kretschmer (53) in einem neuen Format über den Bildschirm – "Guidos Masterclass" heißt die Vox-Sendung. Und der Name ist Programm: In insgesamt sechs Folgen sollen zwölf talentierte Nachwuchs-Modedesigner von dem Star-Modeschöpfer lernen und sich dabei einem Wettbewerb stellen. Währenddessen müssen sie ihr Gespür für angesagte Schnitte, Materialien und Styles unter Beweis stellen. Doch Guido kümmert sich nicht alleine um seine Schützlinge – auch einige Promis werden die kreativen Talente besuchen!

Von Gastjuroren wollte Guido in diesem Zusammenhang nicht sprechen, vielmehr handele es sich bei den Showgästen um Freunde und Experten aus der Modebranche. "Zum Beispiel Wolfgang Joop (74) ist da – der hat sofort zugesagt. Das fand ich ganz toll und der hat das großartig gemacht", schwärmte der 53-Jährige im Interview mit Promiflash. Auch Schauspielerin Iris Berben (68) sagte sofort ihre Teilnahme zu und begründete dies unter anderem damit, dass sie Designern generell viel zu verdanken habe. Sie würden ihr die Kraft geben, sich in unterschiedliche Rollen einzufinden.

Auch Schauspielerin und Model Palina Rojinski (33) wird in dem neuen Vox-Format zu sehen sein. "Sie hat sich sofort für Designer entschieden, die sie später auf roten Teppichen tragen wird", verriet Guido vorab gegenüber Promiflash. Außerdem mit dabei: Gala-Chefin Anne Meyer-Minnemann, die Topmodels Karolina Kurkova (35) und Tatjana Patitz, die Berliner Mode-Trendsetterin Anita Tillmann, die frühere Yves Saint Laurent-Assistentin Domenique Deroche und der ehemalige französische Vogue-Moderedakteur Donald Schneider.

MG RTL D / Arya Shirazi Guido Maria Kretschmer in "Guidos Masterclass"

Getty Images Wolfgang Joop in Berlin

Getty Images Palina Rojinski im April 2019 in Berlin

