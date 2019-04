Pamela Anderson (51) ist sauer! Im Sommer vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin offenbart, dass sie zu WikiLeaks-Gründer Julian Assange (47) eine ganz besondere Beziehung habe. Obwohl sie schon damals offiziell mit Fußballstar Adil Rami liiert war, sprach sie von einer romantischen Verbindung zu dem Whistleblower. Sie soll ihm sogar einen Liebesbrief in die ecuadorianische Botschaft in London geschickt haben, wo der Journalist seit 2012 Asyl gefunden hat. Nun wurde Assange jedoch von den Behörden verhaftet – und Pam ist stinksauer!

Via Twitter machte der "Baywatch"-Star seiner Empörung jetzt Luft. "Er sieht so schlecht aus", kommentierte sie die Bilder von Assanges Festnahme, die derzeit in den Medien kursieren. Sie mache vor allem der ecuadorianischen Botschaft schwere Vorwürfe, weil sie dem Aktivisten das Asyl aufgrund eines Regelverstoßes entzogen hatte. Doch auch für die Briten, die Assanges Auslieferung an die USA zugestimmt hatten, fand die Blondine harte Worte: "Ihr seid Amerikas B*tch und ihr braucht nur eine Ablenkung von eurem bescheuerten Brexit." US-Präsident Donald Trump (72) bekam ebenfalls sein Fett weg. "Dieser giftige Feigling eines Präsidenten", schimpfte Pamela und bezeichnete den ehemaligen Unternehmer zudem als egoistisch und grausam.

In welcher Beziehung Pam und Assange stehen, ist nicht bekannt. Eigentlich soll das Playmate nach ihrer kurzweiligen Trennung von Adil im vergangenen Jahr inzwischen wieder mit ihrem Ex zusammen sein. Pamelas Freunde sollen davon allerdings alles andere als begeistert sein. Der Grund: Der Fußballer führt angeblich einen exzessiven Party-Lifestyle, der dem Playmate offenbar gar nicht guttut.

Jack Taylor / Getty Images Julian Assange auf dem Balkon der ecuadorianischen Botschaft in London 2017

Anzeige

Dominique Charriau / Getty Images Pamela Anderson bei der Fashion Week in Paris

Anzeige

John Stillwell / Getty Images Julian Assange, Wiki-Leaks Gründer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de