Die Queen (92) hat wieder einen Job zu vergeben! Nachdem das royale Oberhaupt erst vor wenigen Monaten nach einem neuen Butler gesucht hatte, möchte sie nun einen neuen Souschef einstellen. Viel interessanter als die eigentliche Jobausschreibung sind allerdings die Details, die die Anzeige preisgibt: Denn die Queen hat so ihre ganz eigenen und speziellen Vorlieben in Sachen Essen, und die sind alles andere als britisch!

Nicht die englische, sondern die französische Küche hat es der 92-Jährigen so richtig angetan. Darauf wird in der Stellenbeschreibung explizit hingewiesen: "Du hast ein umfassendes Wissen über die Ernährungsindustrie und bist in der französischen Küche geschult", wird von dem zukünftigen Koch der Monarchin verlangt. Ihre Vorlieben bestätigte auch ihr langjähriger Ex-Küchenchef Darren McGrady gegenüber Hello Magazine: "Wir haben oft traditionell französisches Essen, wie Heilbutt auf einem Spinat-Bett mit einer Mornay-Sauce, serviert." Außerdem verriet er: Prinz Philip (97) sei ein Feinschmecker und probiere gerne Neues aus – die Queen hingegen soll neue Rezepte kritisch begutachten, bevor sie ihnen zustimme.

Jede Woche bekomme das royale Oberhaupt ein Buch, geschrieben in französisch, mit einer Auswahl verschiedenster Menüs, zugesendet, führte Darren aus. Dann streiche sie raus, was ihrem Geschmack nicht gerecht werde. Bekomme die Queen aber Besuch, streiche sie manchmal sogar das komplette Menü: "Sie ist wie jede Mutter, wenn ihr Sohn oder Enkel nach Hause kommt. Wenn Prinz William zum Tee kommt, gibt es Schokoladenkuchen – den liebt er", plauderte der ehemalige royale Küchenchef aus dem kulinarischen Nähkästchen.

Getty Images Elizabeth II., Königin von England

Anzeige

VICTORIA JONES/AFP/Getty Images Prinz William und die Queen in London 2017

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im März 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de