Na, diese Performance bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis! In der aktuellen Folge von Germany's next Topmodel wurde es ganz schön groovy. Die Challenge: Die übrigen Girls müssen eine funky Choreografie zu "Night Fever" von den Bee Gees einstudieren und sie dann in kleineren Gruppen bei einem Video-Dreh in Szene setzen. Eine, die den Zuschauern dabei direkt ins Auge gesprungen ist: Frohnatur Theresia! Die Blondine brachte Heidi Klum (45) und Thomas Hayo unfreiwillig mit ihren Moves zum Schmunzeln – und wie kam es bei den Show-Fans an?

Eines steht fest: Die Twitter-User fühlten sich durch das Nachwuchsmodel zumindest bestens unterhalten. Sie finden Theresias Auftritt schlichtweg witzig – aber durchaus sympathisch: "Theresias dance moves geben mir life", scherzte ein User. Ein anderer schrieb: "Wie lustig war bitte dieser Auftritt von Theresia – #nohate ich mag sie richtig gern." Ein weiterer Nutzer drückte sein Empfinden zur Choreo deutlich diplomatischer aus: "Aber sie will ja auch Model werden und nicht Tänzerin."

Auch wenn Theresias Künste wohl noch ausbaufähig sind – an Sympathiepunkten dürfte sie mit ihrem ulkigen Auftritt wohl nichts verloren haben. Ob das auch Heidi und ihr Gastjuror so sehen? "Es kommt halt nicht so schön fließend rüber. [Deine Bewegungen] sind eigentlich fast ein bisschen komisch", fasste Thomas seinen Eindruck zusammen. Und auch Theresia deutete schon im Vorfeld an: "Ich wusste ja von Anfang an, das Tanzen nicht so meins ist."

