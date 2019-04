Schon in den vergangenen Folgen fiel Germany's next Topmodel-Anwärterin Vanessa durch ihre betont selbstbewusste Art auf. Einigen Fans ist die Rothaarige sogar zu arrogant. Vanessa selbst betonte schon, im TV ganz anders dargestellt zu werden, als sie im wahren Leben wirklich ist. In der aktuellen Folge fällt die junge Frau trotzdem wieder durch ihre überheblich wirkende Art und Weise auf – so wirkt es zumindest auf den Zuschauer. Bei einem Job-Casting gerät die 22-Jährige mit dem Profi-Fotografen aneinander!

Für eine berufliche Möglichkeit dürfen Cäcilia und Vanessa extra von Los Angeles nach Amsterdam fliegen, um sich dort vorzustellen. Beim Casting wirkt Vanessa auf den zuständigen Fotografen allerdings "etwas frech", wie er offen ausspricht. Am Ende fällt die Booking-Entscheidung tatsächlich auf Konkurrentin Cäcilia. Ist daran etwa Vanessas zu selbstbewusstes Auftreten schuld? "Zwischenzeitlich hattest du etwas zu viel Attitude", kritisiert der Fachmann.

Vanessa selbst lässt sich von der Kritik allerdings nicht aus der Bahn werfen. "Ich glaube, der Fotograf hat sich von mir angegriffen gefühlt. Das ist meiner Meinung nach eher unprofessionell", findet das Model. Das habe vermutlich daran gelegen, dass der Kamera-Profi der einzige "Coole" am Set hätte sein wolle.

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa im April 2019

Instagram / caecilia.gntm.2019 GNTM-Girl Cäcilia

Instagram / vanessa.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Vanessa

