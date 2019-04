Ist Vanessa zu selbstverliebt? Bisher meisterte die selbstbewusste Model-Anwärterin alle Aufgaben bei Germany's next Topmodel mit links. Bei dem Shooting in der achten Folge kam sie jedoch zum ersten Mal an ihre Grenzen: Die Mädchen mussten von einem Dreimeter-Brett in ein Schwimmbecken springen – und dabei eine möglichst schöne Pose machen. Heidi Klum (45) konnte nicht nachvollziehen, warum die 21-Jährige diese Challenge nicht perfekt ablieferte. Immerhin hatte Vanessa immer behauptet, die Show sei bisher keine Herausforderung für sie gewesen. Nun erklärt die Blondine: Heidi habe sie völlig falsch verstanden!

"Ich glaube tatsächlich, dass es da so eine Art Missverständnis gab", meint Vanessa in GNTM The Talk und stellt klar: "Ich glaube, Heidi hat gedacht, als ich gesagt habe, ich hatte bisher keine wirkliche Herausforderung, dass ich alles kann. Nur weil ich die vergangenen Shootings halt so gut gemeistert habe." Aber eigentlich habe sie gemeint, dass sie vor nichts Angst habe.

Vanessa betont, dass sie sich niemals vor Heidi stellen und sagen würde: "Boah, ich weiß nicht, ob ich das machen kann." Sie probiere alles aus, aber das Ergebnis kenne sie von vornherein natürlich nicht.

