Sie haben sich still und heimlich getrennt! Schon vor knapp drei Jahren haben der Schauspieler August Diehl (43) und die Verliebt in Berlin-Darstellerin Julia Malik (42) ihre Beziehung beendet. Die beiden waren ganze 18 Jahre lange verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Zum Grund ihrer Scheidung schweigen die zwei bisher genauso wie zur Trennung selbst. In einem Interview gab Julia vor Kurzem jedoch bekannt: Sie hat inzwischen wieder einen neuen Mann an ihrer Seite!

Im Gespräch mit Bild verkündete die 41-Jährige vor einigen Wochen, dass sie mittlerweile mit dem Frankfurter Autor Andreas Schimmelbusch liiert sei. "Andreas und ich sind sehr verliebt", verriet die Schauspielerin. Kennen und lieben gelernt hätten sich die beiden übers Schreiben. Demnach stehe Julia momentan kurz vor der Vollendung ihres ersten Romans und auch der Drehbuchautor hat erst Ende 2017 sein literarisches Erstlingswerk veröffentlicht.

Ihren ersten gemeinsamen Auftritt haben die beiden Schriftsteller ebenfalls bereits absolviert. Bei einer Veranstaltung in Berlin hätten sich Julia und Andreas verliebt im Arm gelegen und immer wieder Küsse ausgetauscht, wie Bunte berichtet. Ob Julias Ex-Mann August auch wieder in festen Händen ist, ist derweil nicht bekannt.

