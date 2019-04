Eine runde Sache! Vor vier Jahren lernte Wolke Hegenbarth (38) ihren Oliver auf der Hochzeitsparty eines gemeinsamen Freundes kennen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und auch Heiratsgerüchte haben schon die Runde gemacht. Zunächst überraschte die Schauspielerin vor ein paar Tagen ihre Follower mit einer anderen frohen Botschaft – sie ist schwanger! Jetzt hat die 38-Jährige einen Schnappschuss ihres entblößten Babybauches geteilt.

Im Herbst soll Wolkes erstes Kind auf die Welt kommen. Wie ihr wachsendes Bäuchlein derzeit aussieht, präsentiert die TV-Beauty nun stolz in ihrer Instagram-Story. Auf dem Bild posiert sie in einem gemusterten Sport-BH. Das Motiv unterstreicht, dass die sonst so gertenschlanke Sportskanone langsam, aber sicher Mutti-Rundungen bekommt.

Neulich plauderte Wolke im Gespräch mit Gala sogar aus, wo ihr Ungeborenes gezeugt wurde: "Das Kind ist im Januar im Australien-Urlaub entstanden." Sie und Oliver seien überglücklich darüber. Ob die "kleine Wolke" ein Junge oder ein Mädchen wird, hat sich die Yoga-Liebhaberin bisher nicht entlocken lassen.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth zeigt ihren Babybauch

Instagram / wolke_hegenbarth_official Babybauch von Wolke Hegenbarth im April 2019

Getty Images Wolke Hegenbarth

