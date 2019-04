Diese Baby-News kommt ziemlich überraschend! Es ist ziemlich still um Wolke Hegenbarth (38) geworden – besonders ihr Privatleben hält die Schauspielerin lieber aus der Öffentlichkeit heraus. So viel ist dennoch bekannt: Sie ist etwa vier Jahre mit ihrem Freund Oliver Vaid zusammen, zuletzt machten sogar Hochzeitsgerüchte die Runde. Bevor die Turteltauben aber Ja sagen, haben sie nun andere tolle Neuigkeiten zu verkünden: Sie erwarten ihr erstes Kind.

Auf ihrem Instagram-Profil lässt Wolke jetzt die Baby-Bombe platzen. Zu einem Schnappschuss mit ihrem Partner setzt sie überglücklich den Hashtag "#mom to be" und freut sich sichtlich darauf, bald Mama zu werden. In welchem Monat sie ist und ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, behalten die werdenden Eltern zwar für sich – doch die 38-Jährige gewährt ihrer Community immerhin einen allerersten Blick auf ihren kleinen Babybauch. Die Schwanger-Schlagzeile kommt ziemlich überraschend, denn erst vor wenigen Tagen zeigte sie sich im selben Look auf einem roten Teppich – dabei kaschierte sie ihre Körpermitte perfekt: Von einer Babykugel fehlte tatsächlich jede Spur.

Die Fans sind begeistert von dieser Neuigkeit und hinterlassen prompt zahlreiche Glückwünsche und Herz-Emojis. Ob dann wohl bald auch die Hochzeit folgen wird? Ausgeschlossen ist das nicht, denn obwohl Wolke bereits einmal verheiratet war, kommt für sie laut Bunte eine zweite Heirat definitiv infrage.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth zeigt ihren Babybauch

Getty Images Wolke Hegenbarth und ihr Freund Oliver

Getty Images Wolke Hegenbarth

