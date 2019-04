Evelyn Burdecki (30) bekommt ganz besondere Unterstützung! Woche für Woche kämpft sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin in die nächste Let's Dance-Runde. Trotz eher mittelprächtiger Jury-Berwertungen scheinen die Fans voll und ganz hinter der Blondine zu stehen und fleißig für sie anzurufen. Ob ihr Ex-Freund, der einstige Bachelorette-Boy Domenico De Cicco (36) auch zu der Supporter-Gemeinde gehört? Im Promiflash-Interview deutete er zumindest an, seiner Verflossenen schon mal beim TV-Tanzen zugesehen zu haben.

Promiflash traf das TV-Gesicht bei der Eröffnung des House of #berlincolours bei Madame Tussauds gemeinsam mit seiner Freundin Julia – und hakte direkt mal nach, was das Paar von Evelyns Rhythmus-Künsten hält: "Wir haben reingezappt, wir haben es gesehen", druckste Domenico im Beisein seiner Liebsten herum. "Sie soll einfach so weit kommen, wie sie es verdient und alles andere ist dem Schicksal überlassen", erklärte er diplomatisch und appellierte an seine einstige Flamme, sich weiterhin Mühe zu geben.

Na, immerhin scheint bei Evelyn und Domencio kein ganz so böses Blut mehr zu fließen. Das sah vor einigen Wochen noch anders aus: Nach ihrer dramatischen Trennung hockten doch tatsächlich beide Parteien im diesjährigen Dschungelcamp – und sorgten zuerst durch Annäherungsversuche und anschließend durch heftige Streitereien für eine ordentliche Portion Extra-Unterhaltung.

Promiflash Domenico De Cicco mit seiner Freundin Julia

Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki, "Let's Dance"-Tanzpaar

Anzeige

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco im Dschungelcamp 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de