Am vergangenen Freitag sind Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) endlich ins Frogmore Cottage nahe Windsor gezogen. Die beiden hatten zuvor in einem Cottage auf dem Gelände des Kensington Palastes gelebt. Offensichtlich wollte ein bisher Unbekannter Bilder von dem Paar und dessen neuem Zuhause machen. Er ließ eine Drohne über dem royalen Anwesen fliegen – doch der neugierige Drohnenpilot gefährdete damit rücksichtslos den internationalen Flugverkehr.

Frogmore Cottage liegt nahe des Flughafen Heathrow, der als einer der meistangeflogenen Flughäfen der Welt gilt. Angaben des Mirror zufolge, fliegen die Flugzeuge teilweise in nur 90 Meter Höhe über das Anwesen des königlichen Paares hinweg. Ein Fotograf entdeckte bei einem Spaziergang eine Drohne, die über Frogmore Cottage und in der Flugbahn der Flugzeuge flog. Ein weiterer Zeuge erklärte: "Zwischen den Fliegern hörten wir das unverwechselbare Sirren einer Drohne über uns. Ich war ziemlich geschockt, es ist offensichtlich eine gefährliche Sache, das zu machen, während die Flugzeuge so tief und regelmäßig hier entlangfliegen."

Leicht hätte hier ein schlimmer Unfall passieren können: "Sie flog etwa 200 Meter über unseren Köpfen zum Windsor Castle und dann hoch nach oben, beinahe außer Sichtweite. In dieser Zeit müssen mindestens drei Flieger vorbeigekommen sein, in genau dem gleichen Luftraum und ebenfalls sehr niedrig."

