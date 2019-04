Zickenkrieg bei Germany's next Topmodel! Kandidatin Simone sorgt bereits seit Längerem für ordentlich dicke Luft in der Model-Villa. Auch in der vergangenen Folge kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen der 21-Jährigen und ihrer Konkurrentin Sarah. Diese wirft Simi respektloses Verhalten vor und ist genervt von ihrer hinterhältigen Art: Vor der Kamera mache sie einen auf Unschuldsengel, während sie sich ansonsten total fies gegenüber den anderen Mädels verhalte. Der Streit geht Sarah sogar so nah, dass sie während eines Interviews in Tränen ausbricht.

Bei GNTM The Talk offenbart Sarah weinend, wie sich die verzwickte Situation für sie darstellt: "Ich denke mir auch: Was habe ich diesem Menschen gerade getan, dass er mich gerade einfach nur doof anguckt und sich umdreht? Das verletzt ja in dem Moment mich." Sie habe lediglich versucht, mit Simi über das angespannte Verhältnis zwischen ihr und den anderen Girls zu sprechen. "Das ist einfach alles, was ich sagen wollte, aber warum bin ich auf einmal die Person, die sie angreift, wenn ich einfach nur meine Meinung sage?", klagt das Nachwuchsmodel.

Der Konflikt zwischen Sarah und Simone war in dieser Woche jedoch nicht der einzige. Nachdem Simi bei der Tanz-Challenge zunächst über Beinschmerzen geklagt hatte, lieferte sie bei der Performance trotzdem eine astreine Performance ab. Die Mädels waren außer sich: "Sagst, du hast einen Muskelfaserriss und dann so was", griffen sie die Blondine nach ihrem Auftritt an. Sportler könnten Schmerzen einfach wegstecken, lautete daraufhin Simones Erklärung.

