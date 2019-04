Bei Germany's next Topmodel kommt es zwischen den Kandidatinnen zum Zoff! In der zehnten Episode müssen die Mädels tanzen, um Heidi Klum (45) und Gastjuror Thomas Hayo von sich zu überzeugen. Beim Training fällt Nachwuchs-Model Simone allerdings besonders auf: Weil sie Schmerzen am Bein verspürt, kann sie nicht ausgiebig mir ihren Team-Kolleginnen trainieren. Als es dann allerdings zur Performance kommt, ist von Simis körperlichem Problem plötzlich keine Spur mehr – zu viel für ihre Mitstreiterinnen: Der Streit eskaliert!

"Was macht sie da jetzt gerade, ich war wirklich sprachlos. Ich wusste nicht, was ich da jetzt gerade sehe", kann Lena ihr Entsetzen über Simis Tanzeinlage nicht verbergen. Die Staderin war trotz ihrer angekündigten Beinverletzung auf die Knie gegangen und wild herumgesprungen – von den zuvor betonten Schmerzen keine Spur mehr. "Sagst, du hast einen Muskelfaserriss und dann so was", wird die Blondine nach ihrem Auftritt angegangen. Sie gucke immer, in welchen Momenten sie Drama machen könne, macht Vanessa ihrem Ärger Luft.

Simone hat eine einfache Erklärung für ihre plötzliche Genesung: "Wenn man ein Sportler ist, kann man Schmerzen einstecken." Sie hatte vor GNTM jahrelang Leistungssport betrieben. Für Lena ist der Fall trotzdem klar: "Ich habe noch nie so einen falschen Menschen kennengelernt und jetzt heult sie wieder rum und labert trotzdem nur sch**ße."

