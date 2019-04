Diese Locken rocken! Shirin David (24) nahm ihren 24. Geburtstag zum Anlass, um es mal wieder richtig krachen zu lassen: Am Donnerstag begrüßte die Sängerin ihre Freunde zu einer Mega-Party in Berlin. Bei ihrem Styling ließ sich die Kurven-Queen nicht lumpen – und zog mit ihrem edlen beige-silberfarbenen Minikleid alle Blicke auf sich! Besonders ins Auge stach jedoch Shirins blonde Lockenmähne – die ein wenig an einen Ausgeh-Look von Khloe Kardashian (34) vor ein paar Wochen erinnerte!

Khloe war nämlich ebenfalls mit einer krassen Lockenpracht zu einer Geburtstagsfeier erschienen – allerdings nicht zu ihrer eigenen, sondern der von Soul-Legende Diana Ross (75). Der Keeping up with the Kardashians-Star sorgte damals genau wie Shirin jetzt für den extra Wow-Effekt. Die beiden könnten glatt als Schwestern durchgehen – mit ihren kurvigen Körpern, perfekt geschminkten Gesichtern, vollen Lippen und glamourösen Roben. Die US-amerikanische Unternehmerin ist allerdings zehn Jahre älter als die deutsche Rapperin.

Abgekupfert hat Shirin die Frisur aber nicht von Khloe. Bereits auf dem Cover ihres Hits "Orbit" war die Musik-Durchstarterin mit ähnlich auffälligen Locken zu bestaunen.

Instagram / shirindavid Shirin David auf dem Weg zu ihrer Geburtstagsparty im April 2019

Action Press / Bieber, Tamara Shirin David im April 2019

Instagram / shirindavid Shirin Davids Single-Cover zu "Orbit"

