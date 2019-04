Endlich ist es wieder so weit! Das Coachella Valley Musik And Arts Festival in der kalifornischen Wüste geht in die nächste Runde – und alles, was Rang und Namen hat, wird sich das Spektakel garantiert nicht entgehen lassen. Im Mittelpunkt stehen nicht nur die Künstler, die auf den Bühnen performen, sondern vor allem auch diverse Hollywood-Sternchen, Influencer und Models. Die ersten Promis sind jetzt auf dem Gelände im kalifornischen Indio angekommen!

Brooklyn Beckham (20) und seine Freundin Hana Cross genießen derzeit die entspannten Vibes in der Wüstenlandschaft, genauso wie die BFFs Hailey Bieber (22) und Kendall Jenner (23) sowie das Model Kaia Gerber (17). Auffällig bei den ersten Schnappschüssen: Dieses Jahr geht es kleidungstechnisch bislang deutlich relaxter zu, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Hana trug zu ihren lässigen Jeansshorts zum Beispiel ein schwarzes Bikini-Oberteil und ein robustes, blau-weiß kariertes Holzfällerhemd. Dazu kombinierte das Model schwarze Boots.

Auch die Wahl von Kaia, der Tochter von Cindy Crawford (53), fiel auf Jeansshorts, die ihre langen Model-Beine natürlich perfekt in Szene setzten. Dazu warf die Beauty eine farblich passende Jeansjacke und ein schlichtes weißes Shirt über. Ihr Freund Wellington Grant wurde bislang noch nicht auf dem Festivalgelände gesichtet – dafür hatte Kaia eine unbekannte, männliche Begleitung an ihrer Seite.

Instagram / hancross Hana Cross und Brooklyn Beckham auf dem Coachella 2019

Anzeige

Splash News Kendall Jenner und Hailey Bieber auf dem Coachella 2019

Anzeige

Splash News Kaia Gerber (r.) in männlicher Begleitung auf dem Coachella 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de