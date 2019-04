Wirken sich seine mangelnden Deutschkenntnisse etwa negativ auf seine Teilnahme bei DSDS aus? Der gebürtige Neuseeländer Nick Ferretti gehört zu den diesjährigen Top acht der beliebten Gesangsshow rund um Dieter Bohlen (65). Niemand Geringeres als der Pop-Titan selbst holte den 29-Jährigen zu den Castings, nachdem er ihn auf den Straßen Mallorcas hatte singen hören. Deutsch sprechen kann Nick nicht und bekommt Woche für Woche das Jury-Urteil von einem Dolmetscher übersetzt. Aber fühlt er sich deshalb bei der Sendung benachteiligt?

Im Interview mit Bild berichtet Nick: "Der Übersetzer ist cool. Der macht unterschiedliche Stimmen, so kann ich auseinanderhalten, wer spricht." Auf die Frage, wie es denn um seine Sprachkenntnisse bestellt sei, erklärte der Musiker: "Ich spreche kein Wort Deutsch. Also doch, 'Das ist hammer, Digga'." Für ihn sei die Teilnahme an der Show allerdings schon schwerer, weil er nun mal kein Deutsch spreche. Er hoffe aber, dass seine Leistung den Zuschauern trotzdem gefalle.

In wenigen Minuten wird es für Nick schon wieder ernst. Er wird mit dem Bruce Springsteen-Klassiker "Dancing in the Dark" an den Start gehen. Ob sich der Straßensänger wieder einmal gegen die starke Konkurrenz durchsetzen kann und erneut eine Runde weiter kommt? Stimmt ab!

Getty Images Nick Ferretti, DSDS-Kandidat 2019

Getty Images Kandidaten der ersten DSDS-Mottoshow

Getty Images Nick Ferretti, Straßenmusiker

