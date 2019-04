Gerade erst sind Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ins Frogmore Cottage bei Schloss Windsor gezogen und schon jetzt gibt es mächtig Stress mit den Angestellten! Die werdende Mutter und ihr Mann müssen sich derzeit mit viel Hate herumschlagen. Der Grund: ein Beschluss, der veranlasst hat, einen Mitarbeiterparkplatz zu schließen. Obwohl Meghan und Harry vermutlich nicht mal für diese Entscheidung verantwortlich sind, bekommen sie jetzt die Wut ab.

Laut The Sun soll das royale Paar kurz vor der Geburt seines ersten Kindes den Mitarbeiterparkplatz auf den rund zwei Kilometer entfernten “King Edward VII”-Parkplatz verlegt haben. Das bedeute für viele Angestellte nicht nur einen Umweg, sondern für einige sogar einen finanziellen Aufwand. Die Mitarbeiter würden den Parkplatz vor allem nutzen, um leicht zum “Royal Household Golf Club” zu kommen. “Die Angst ist nun, dass uns bald gesagt wird, dass wir auch nicht mehr Cricket oder Bowling spielen dürfen und dass die Clubs dadurch aussterben – es ist unfassbar”, regte sich ein Mitarbeiter im Gespräch mit der britischen Zeitung auf. Ein weiterer erklärte: “Zu sagen, dass wir traurig und genervt sind, wäre sehr untertrieben.”

Obwohl ein Windsor-Insider der Zeitung erklärte, Meghan und Harry hätten eine solche Anordnung nie gegeben, bekommen die beiden die Frustration zu spüren und auch prompt einen neuen Spitznamen verpasst: “NIMBYs” werden Meghan und Harry neuerdings genannt, also “Not in Meghan’s Backyard” – zu Deutsch: “Nicht in Meghans Hinterhof”.

Getty Images Frogmore Cottage, Prinz Harry und Herzogin Meghans Zuhause

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Marokko 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

