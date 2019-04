Was für ein niedliches Foto! Tennis-Star Serena Williams (37) liegt schon längst nicht mehr nur ihre sportliche Karriere am Herzen – am 1. September 2017 erblickte ihr Töchterchen Alexis Olympia Ohanian Jr. (1) das Licht der Welt. Und wie es aussieht, wird die Kleine schon jetzt immer mehr zum Mini-Me der siebenmaligen Wimbledon-Siegerin – denn Mutter und Tochter zeigten sich nun im zauberhaften Zwillings-Look!

Auf Instagram postete die 37-Jährige ein Foto von sich, auf dem sie in einem pinken Rock und einer weißen Bluse mit einem Pudel zu sehen ist – und Töchterchen Alexis trägt exakt das gleiche Outfit! Jedoch scheint der 17 Monate alte Nachwuchs nicht ganz so begeistert zu sein, wie die Mama: Während Serena lächelt und sichtlich Spaß zu haben scheint, blickt die Kleine eher grimmig drein. Papa Alexis Ohanian (35) war im Übrigen auch ganz in der Nähe: Er nahm den Schnappschuss höchstpersönlich auf.

Welchen Stellenwert die Kleine im Leben ihrer sportlichen Mama inzwischen einnimmt, hat Serena erst kürzlich verdeutlicht. In einem Interview mit People gestand die Veganerin, dass sie seit der Geburt ihrer Tochter keinen einzigen Tag ohne ihren Sprössling verbracht hätte: "Ich bin jeden Tag bei ihr, seitdem sie geboren wurde", so die US-Amerikanerin.

Matthew Stockman/Getty Images Serena Williams im Wimbledon-Halbfinale 2018

Instagram / alexisohanian Alexis Ohanian, Alexis Olympia Ohanian Jr. und Serena Williams (v.l.) in Windsor

Instagram / Serenawilliams Alexis und Mama Serena Williams im April 2018

