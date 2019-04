Bodyshaming ade! In Game of Thrones spielt John Bradley (30) den beleibten, tapsigen Jon Snow-Freund und Nachtwächter Samwell Tarly. Mit seinen 108 Kilo auf 1,73 Meter Körpergröße sieht er auf den ersten Blick nicht wie ein klassischer Hollywood-Star aus – und geht damit gelassen um. Doch das war nicht immer so. Früher hatte John richtige Figurkomplexe, wie er nun in einem Interview gestand.

Er sei "jemand, der mit Übergewicht aufwuchs und dadurch unglücklich wurde und dachte, dass das Leben deswegen an ihm vorüberziehen würde", sagte er in der Conan-Show und erinnerte sich auch an schwierige Momente. Er sei oft ins Bett gegangen und habe gedacht: "Ich würde alles dafür geben, um aufzuwachen und dieses Gewicht nicht zu haben." Während er nicht an sich glaubte, taten es jedoch andere. "Während ich mich so fühlte, haben David und Dan – unsere Produzenten und alle anderen, die mit der Show zu tun hatten – nach mir gesucht. Sie suchten genau nach mir", freute sich John. So verhalf ihm "Game of Thrones" zu einem anderen Selbstbild.

Heute steht der Schauspieler zu seinem Äußeren und hat durch die Serie Star-Status erreicht. Dem unterlag 2017 sogar Profikicker David Beckham (43). Als der John zufällig traf, wurde er selbst zum Fanboy, knipste ein Selfie mit Samwell und postete dazu auf Facebook die Worte: "Dieser Mann ist ein weiser Maester."

Vivien Killilea/Getty Images for SiriusXM Conleth Hill und John Bradley bei einer Broadcast-Aufzeichnung auf der Comic-Con 2016

Anzeige

Instagram / johnbradleywest John Bradley-West via Instagram

Anzeige

Facebook / David Beckham David Beckham mit John Bradley-West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de