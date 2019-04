Was machen Eltern, wenn ihre Kinder volljährig werden? Für Kate Hudson (39) scheint das schon festzustehen. Die 39-Jährige ist stolze Mutter von drei Kindern, ganze 15 Jahre liegen zwischen der Jüngsten, der sechs Monate alten Rani Rose, und dem Ältesten, Sohn Ryder, der 15 Jahre alt ist. Der kleine Bingham ist sieben – und wenn Kates Kinder alt genug sind, will ihre Mom mit ihnen erst mal einen heben gehen!

Die dreifache Mutter war zu Gast in der The Rachael Ray Show. Dort entlockte ihr die 50-jährige Moderatorin, dass Kate es gar nicht erwarten könne, ihre Kinder erwachsen zu sehen. Im Gespräch über Ryder (15) erzählt sie: "Er ist fast 1,83 Meter groß. Ich habe von diesem Tag geträumt und gesagt: 'Eines Tages, Liebling, werde ich zu dir aufsehen.' Und neulich umarmte er mich und ich brach fast in Tränen aus." Die meisten würden ihre Kinder lieber "einfrieren", wenn sie klein sind, erklärt Kate. Doch bei ihr sei das anders: "Ich habe eine tolle Zeit. Ich kann es gar nicht erwarten mit meinem Kind in eine Bar zu gehen – ist das komisch? Es macht so viel Spaß mit ihm!"

Ryder stammt aus Kates siebenjähriger Ehe mit Chris Robinson. Bingham (7) ist der Sohn von Muse-Sänger Matthew Bellamy (40), die Jüngste, Rani Rose, stammt aus ihrer aktuellen Partnerschaft mit Danny Fujikawa (32).

Getty Images Kate Hudson, "WW"-Botschafterin

Getty Images Kate Hudson im Juni 2018

Instagram / katehudson Kate Hudson mit Töchterchen Rani Rose

