Da hat wohl jemand den Überblick verloren! Chris Pratt (39) musste in seinen Leinwand-Abenteuern schon mit so einigen gefährlichen Tieren zurechtkommen. Unter anderem hatte er es in "Jurassic World" mit Raptoren und einem T-Rex zu tun – was für den smarten Hollywood-Star im Film letztlich natürlich kein Problem darstellte. Im wahren Leben scheint nun aber ausgerechnet eine harmlose Herde Schafe den Action-Helden in den Wahnsinn zu treiben!

Auf Instagram postete Chris ein Bild, auf dem eine Herde der zahmen Weidetiere zu sehen ist – ein Baby-Schaf blickt dabei sogar direkt in die Kamera. Augenzwinkernd fügte der Schauspieler hinzu: "Ich versuche immer noch herauszufinden, wie viele Schafe es sind. Doch jedes Mal wenn ich sie zähle, ich komme so ungefähr auf 150 oder so, endet es damit, dass ich einschlafe." Seine Fans machten den Spaß ebenfalls mit: Eine Userin forderte prompt, dass der US-Amerikaner und seine Verlobte Katherine Schwarzenegger (29) sämtliche Tiere adoptieren sollten.

Noch in diesem Jahr sollen sich die Tochter von Action-Ikone Arnold Schwarzenegger (71) und der 39-Jährige das Ja-Wort geben. Offiziell haben die beiden zwar noch nichts bestätigt, doch der "Guardians of the Galaxy"-Star hielt bereits im Januar um die Hand der 29-Jährigen an. Zudem wurde Katherine erst vor kurzem dabei gesichtet, wie sie mit einem großen Kleidersack ein Brautmoden-Geschäft verließ.

Universal Pictures Szene aus "Jurassic World: Fallen Kingdom"

Getty Images Chris Pratt bei den MTV Movie & TV Awards in Santa Monica

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

