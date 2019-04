Khloe Kardashian (34) hat einen neuen TV-Job ergattert – und das ohne ihre Schwestern. Lange Zeit gab es sie nur an der Seite von Kim (38), Kylie (21), Kendall (23) und Kourtney (39) zu sehen. Mit dem Jeans-Label Good American hat sich die Designerin 2016 ein eigenes Standbein geschaffen. Nun bastelt die Reality-Darstellerin weiter an ihrem persönlichen Imperium. Khloe produziert eine TV-Serie zu einem Thema, mit dem sie sich bestens auskennt: Liebe, Eifersucht und Besessenheit!

Die Serie trägt den vielsagenden Titel "Twisted Love" (zu Deutsch: Kranke Liebe). Sie "erforscht, was geschieht, wenn sich Liebe und Zuneigung in extreme Besessenheit und Eifersucht verwandeln", berichtete Page Six. Der Sechsteiler wurde vom Sender Investigation Discovery in Auftrag gegeben. Der ist sonst eigentlich auf wahre Kriminalfälle spezialisiert – dementsprechend mörderisch gehen die vorgestellten Fälle aus. "Beziehungen können kompliziert sein. Diese zuvor nie gezeigten Geschichten zeigen, wie gefährlich es werden kann, wenn Liebe tödlich wird", sagte Khloe, die erst vor wenigen Wochen erneut von Tristan Thompson (28) betrogen wurde, laut dem Onlineportal.

Die Serie soll dem Bericht zufolge erst im kommenden Jahr Premiere feiern. Für Khloe ist es nach "Twisted Sisters" bereits die zweite Show auf dem Sender, der zur Discovery-Channel-Familie gehört. Die jüngste Kardashian-Schwester ist laut Daily Mail seit 2011 als Produzentin aktiv: Sie hat ihre eigenen Shows wie "Khloe & Lamar" oder auch Keeping up with the Kardashians produziert.

Getty Images Khloe Kardashian in New York

Anzeige

MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian in Los Angeles

Anzeige

SETC / MEGA Khloe Kardashian beim 75. Geburtstag von Diana Ross

Anzeige

Glaubt ihr, das Projekt ist ein Seitenhieb auf Khloes Ex-Beziehungen? Ganz sicher! Nein, warum auch? Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de