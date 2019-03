Der Schmerz sitzt immer noch tief! Nach dem Fremdgeh-Skandal von Basketball-Star Tristan Thompson (28) und Jordyn Woods (21) trennte sich Khloe Kardashian (34) endgültig vom Sportler. Zuletzt warf Khloe dem 28-Jährigen immer wieder vor, dass er sich null um ihr gemeinsames Töchterchen True bemühen würde. Wird der Beauty der ganze Trubel um ihre zerbrochene Liebe etwa zu viel? Im Trailer zur neuen Staffel Keeping up with the Kardashians lässt die 34-Jährige unter Tränen tief in ihr Seelenleben blicken!

"Es ist einfach scheiße, dass die ganze Sache so öffentlich sein muss", bricht es unter Tränen im Teaser zu den neuen Folgen der Kult-Serie aus Khloe regelrecht heraus. Sie sei nicht nur eine TV-Show, sondern habe auch das Recht auf ein eigenes und privates Leben. In einer weiteren Szene schreit der KUWTK-Star in ein Telefon: "Meine Familie wurde zerstört". Sie sei extrem enttäuscht von Tristan und meint während eines anderen emotionalen Moments: "Er könnte mich lieben. Er hat überhaupt keinen Respekt vor mir." Es scheint so, als würde Khloes gescheiterte Beziehung mit dem NBA-Star einer der absoluten Aufhänger der neuen Staffel des Reality-TV-Formats sein.

Außerdem gibt der Trailer einen Hinweis darauf, dass in den neuen Episoden der Beef zwischen der Unternehmerin und Jordyn thematisiert wird. "Lügner", brüllt Khloe während eines Telefonats. Hintergrund: Seit die 21-jährige Influencerin im Talk mit Jada Pinkett-Smith (47) ihre Version der Geschehnisse erläuterte, stehen die beiden Frauen auf Kriegsfuß.

Getty Images Khloe Kardashian in New York

Getty Images Khloe Kardashian im Staples Center in Los Angeles

Getty Images Khloe Kardashian in Los Angeles 2019

