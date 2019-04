Narumol hat mächtig Heimweh! Die Ehefrau von Bauer sucht Frau-Kandidat Josef berichtete in der Vergangenheit schon öfter, über eine Trennung von ihrem Mann nachgedacht zu haben. Zuletzt erklärte sie in einem Interview sogar ganz offen, sich abends oft in den Schlaf zu weinen, weil ihr die Zuneigung ihres Partners fehle. Nach einem gemeinsamen Besuch in Thailand scheint es nun besonders kritisch um die Ehe zu stehen – denn Narumol denkt wohl darüber nach, in ihre Heimat zurückzukehren!

Im Interview mit Das neue Blatt berichtete das Ehepaar von seinem Besuch in Bangkok. Dort wurde die kleine Familie mitsamt Tochter Jorafina zu einer Audienz bei Prinzessin Sirindhorn gebeten. Ein bewegender Moment für Narumol, der sie aber auch ins Grübeln brachte: "In Thailand ist mein Herz manchmal schwer. Ich habe dann Heimweh. Mein Papa ist sehr alt. Wer weiß, ob ich ihn noch einmal wiedersehe? Und dann überlege ich, wie es wohl wäre, wieder in Thailand zu leben. Das versteht Josef nicht", erklärte sie.

Tatsächlich steht es für den Landwirt überhaupt nicht zur Debatte, für seine Frau auszuwandern: "Ich gehöre nach Bayern und Narumol auch!" Auch die bessere Wetterlage in Thailand könne Josef nicht davon überzeugen, seiner deutschen Heimat den Rücken zu kehren. Was glaubt ihr: Wird Narumol in ihre eigentliche Heimat zurückkehren? Stimmt ab.

