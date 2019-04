Das Bauer sucht Frau-Kultpaar Narumol und Bauer Josef macht gerade keine leichte Zeit durch. Vor einigen Monaten gab die quirlige Thailänderin offen in einem Interview zu, dass sie schon öfter über eine Trennung von ihrem Gatten nachgedacht habe. Mit einem offenen Liebesbrief im Netz zerschoss die Brünette im November dann aber die Liebes-Aus-Gerüchte. Doch haben sich aktuell die Wolken über dem Ehepaar wieder zugezogen? Narumol kämpft in letzter Zeit nämlich oft mit den Tränen!

Der Grund: Die TV-Bekanntheit vermisst ihre Familie in Thailand sehr, hat häufig Heimweh und Sorge um ihren alten Vater. Von ihrem Josef bekomme sie in dieser Hinsicht jedoch wenig Unterstützung, wie sie im Interview mit Das Neue Blatt verrät: "Ich weine mich oft nachts in den Schlaf. Josef versteht meine Sorgen nicht. Wir sind einfach zu verschieden. Er denkt immer nur an seine Arbeit und seinen Bauernhof." Sie wünsche sich gerade nichts sehnlicher, als liebevoll von ihrem Mann in den Arm genommen zu werden.

Auch wenn es bei Narumol und Josef hin und wieder kracht und sie aneinandergeraten – sie raufen sich auch immer wieder zusammen. Das Paar lebt nach dem Motto: "Gemeinsam schaffen wir alles", postete die Mutter der kleinen Jorafina auf Facebook.

Instagram / narumolofficial Narumol und Bauer Josef

Anzeige

MG RTL D / André Kowalski Narumol und Bauer Josef mit ihrer Tochter Jorafina

Anzeige

Instagram / narumolofficial Bauer Josef und Narumol

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de