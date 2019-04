Scarlett Gartmann (25) und Marco Reus (29) im Glück! Das Model und der Fußballprofi sind seit 2016 offiziell zusammen. Ende März wurden die beiden stolze Eltern eines Mädchens und das teilte die Mama auch den Fans auf ihren Social-Media-Kanälen ganz begeistert mit. Jetzt postete Scarlett erneut ein Bild von sich und ihrem Nachwuchs – doch auch etwas anderes sticht da direkt ins Auge…

Auf Instagram teilte die Blondine einen Schnappschuss von sich in einem schlichtem schwarzen Pullover und einer schwarzen Hose. Um ihren Körper hat sie ein graues Babytuch gewickelt, in dem sie ihr Töchterchen ganz nah bei sich trägt. Mit einem Zitat aus einem "Pu der Bär"-Kinderbuch betitelte die Laufstegschönheit das Bild: "Manchmal nehmen die kleinsten Dinge den größten Platz in deinem Herzen ein." Ob sie damit nicht nur ihr Baby, sondern auch das Schmuckstück an ihrem Finger meint?

Es ist nicht das erste Mal, dass über Verlobungsgerüchte spekuliert wird. Wie Bunte berichtete, gab es bereits 2017 derartige Spekulationen, als die Beauty ebenfalls einen verdächtigen Ring getragen hatte. Auch am Valentinstag postete das Cover-Girl ein schickes Porträt mit einem Ring an seinem Finger – damals noch mit Baby-Bauch und im hotten Leoparden-Kleid.

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann mit ihrer Tochter

Instagram / marcinho11 Scarlett Gartmann und Marco Reus

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann, Influencerin

