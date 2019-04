Ernährung ist wichtig, egal in welchem Alter. Dabei sollte es jedoch besonders in jungen Jahren wirklich um die Gesundheit gehen und nicht um das Gewicht. Das scheint auch Busenwunder Katie Price (40) so zu sehen – und die dürfte sich mit Diäten ja auskennen. Ganz im Gegenteil dazu sollen die Ansichten ihres Ex-Manns Peter Andre (46) aussehen: Er soll von den gemeinsamen Kindern verlangt haben, eine Diät einzuhalten!

Bei der Präsentation ihrer neuen Modelinie für Kinder offenbarte Katie laut Mirror, dass ihr Ex-Mann eine ganz andere Einstellung zu Ernährung habe als sie. Angeblich sage er seinen Kindern, sie würden dick werden, wenn sie bestimmte Dinge essen. Sie wiederum fände das nicht richtig: "Meine Kinder sollen lieber machen, was sie wollen und können dann solche Sachen selbst herausfinden. Iss, was du willst, probiere aus, was du magst. Das ist besser, als wenn du dir darüber Gedanken machst, ob das vielleicht dick macht oder so, glaub mir!"

Doch wie das Newsportal berichtet, soll das nicht der einzige Unterschied im Erziehungsstil der ehemaligen Partner sein: So soll sich Katie darüber ärgern, dass Peter die gemeinsame Tochter Princess nicht auf den Catwalk lassen wolle. Außerdem würde es sie stören, dass er die gemeinsamen Kids vor jeglichen Fernsehkameras abschirmen möchte.

Instagram / officialkatieprice Katie Price und ihre Tochter Princess Tiaamii

Getty Images Peter Andre im Oktober 2018

Getty Images Katie Price bei den National Television Awards 2018

