Was für ein Star-Auflauf beim Coachella! Wie in jedem Jahr tummeln sich auch dieses Mal wieder zahlreiche Stars und Sternchen unter den Festival-Gängern. Deutsche Influencer wie Stefanie Giesinger (22), Jessica Paszka (29) und Liz Kaeber (26) posteten bereits Fotos von ihren ausgefallenen Looks auf ihren sozialen Kanälen. Doch auch internationale Stars ließen sich den einen oder anderen Act nicht entgehen: Zur Musik von Khalid (21) feierte die Crème de la Crème aus Hollywood!

Für das Event in Palm Springs, Kalifornien, schmissen sich die Celebritys ordentlich in Schale: Während Hailey Bieber (22) mit ihrem hübschen Rücken entzückte, war Justin (25) mit Cap und Hoodie eher undercover unterwegs. Kendall Jenner (23) trug einen Zweiteiler im angesagten Zebra-Print und Model Kaia Gerber (17) tanzte lässig in einer High Waist Jeans und einem schwarzen Crop Top zur Musik des "Better"-Interpreten.

Was alle vier gemeinsam haben? Nach dem Gig versuchten sie heimlich, einen weniger belebten Ausgang zu benutzen – und wurden doch von Paparazzi gesichtet. Bei knapp 100.000 Feierwütigen auf dem Festivalgelände bleiben selbst Hollywood-Stars mal im Gedränge stecken: Aufnahmen zeigen, wie Hailey genervt die Hände nach oben reißt. Ging es ihr etwa nicht schnell genug voran?

Splash News Hailey und Justin Bieber auf dem Coachella Festival 2019

Splash News Kendall Jenner auf dem Coachella Festival 2019

Splash News Kaia Gerber auf dem Coachella Festival 2019

