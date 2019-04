Ist für Fabian Nickel und Ziania Rubi der Treuetest bei Temptation Island nach hinten losgegangen? Anfang März wagte das Paar nach nur rund fünf Monaten Beziehung die Reise auf die Insel der Versuchung. In der Fremdgehsendung wollte das Duo seine Partnerschaft auf die Probe stellen. Doch anfangs hätte wohl keiner damit gerechnet, dass Zianias Ex-Lover Alex Storm auch in der Show dabei sein würde. Die Düsseldorferin hatte davon gewusst, ihrem Liebsten aber nicht eingeweiht. Hat ihre Beziehung davon aber einen Schaden getragen?

Im großen Showdown schüttete Fabian seiner Ziania sein Herz aus. Dass Zianias ehemaliger Lover mit ihr auf Dates gegangen war und die beiden sich über intime Details ausgetauscht hatten, verletzte den 27-Jährigen zutiefst: "Ich saß hier und musste mir ansehen, dass deine Ex-Affäre hinterhältig versucht, dich rumzukriegen. Ich wurde bloßgestellt", erklärte er. Doch seine bessere Hälfte versuchte sich zu rechtfertigen: "Alex hatte immer eine kleine Entschuldigung von mir verdient. Es war trotzdem ein Fehler, ich hätte es dir sagen müssen. Es tut mir leid."

Doch was bedeutet das jetzt für das junge Liebesglück? Schließlich hatte das Paar doch vor, gemeinsam nach Mexiko auszuwandern, sollten sie die Beziehungsprobe im Fernsehen bestehen. "Letztendlich ist der Stress nur entstanden, weil du in einem Moment nicht ehrlich warst. Aber sie weiß auch zu hundert Prozent, dass ich sie liebe", stellte Fabian klar. Noch einmal wolle er an so einem Projekt aber nicht mehr teilnehmen. Ihre Umzugspläne will das Duo auch weiterhin verfolgen.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW Alex und Ziania bei ihrem Temptation-Date

Instagram / fabian.nckl Fabian Nickel und Ziania Rubi, bekannt aus "Temptation Island"

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi, September 2018

