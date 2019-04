Bangt Fabian Nickel nun um die der Treue seiner Freundin? Bereits in der Temptation Island-Folge vom 24. März stand Ziania Rubis Ex-Affäre plötzlich vor ihr: Mit Alex Storm hatte die Brünette im September 2017 was am Laufen – sofort verstanden sich die beiden wieder prächtig und plauderten über ihre gemeinsame Zeit. In der Folge vom jetzigen Sonntag bekam Zianias Freund Fabi nun das Wiedersehen gezeigt: Bei dem vertrauten Umgang seiner Liebsten mit ihrem Verflossenen musste er ganz schön schlucken!

Nachdem er das Video gesehen hatte, brauchte Fabian schon eine Weile, bis er sich wieder gefasst hatte. "Er ist keine Gefahr für mich", begann er und meinte weiter: "Wenn er wirklich jemand wäre, der in ihrer Liga mitspielt, dann wäre sie mit ihm zusammen." Immerhin könne sie entscheiden, mit wem sie zusammen sein will und damals muss sie sich wohl gegen Alex entschieden haben. Ganz so sicher, dass Ziania treu bleiben werde, war der 27-Jährige sich wenig später jedoch nicht mehr: "Ich glaube, das ist eine Versuchung. Wenn der Tag kommt, an dem sie sagt 'Fabian, du reichst mir nicht mehr', das wird ein schwieriger Tag werden."

Er denke nur noch an das Finale und daran, mit seiner Freundin gemeinsam in den Flieger steigen zu können – nachdem er eine Woche zuvor gar kein Video von der seiner Partnerin zu sehen bekommen hatte, war er nach diesen Aufnahmen sichtlich mitgenommen: Während die anderen vergebenen Kandidaten anschließend mit den Single-Ladys feierten, zog Fabian sich zurück.

TV NOW Lena Schiwiora (l.) und Ziania Rubi (r.) werden von Christian (z.v.l.) und Alex Storm (r.) verwöhnt

Instagram / fabian.nckl Ziania Rubi

Instagram / fabian.nckl Fabian, vergebener "Temptation Island"-Kandidat

