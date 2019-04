Daniela Katzenberger (32) hat viele Tricks auf Lager! Immer mal wieder teilt die Kult-Blondine in den sozialen Medien ihre Beauty-Tipps – nicht selten auf humorvolle Art und Weise. So demonstrierte sie vor Kurzem etwa, wie man sich das Dekolleté von einer Freundin stützen lassen und damit den perfekten Schnappschuss einfangen kann. In ihrem aktuellen Posting enthüllt die Katze nun ihr nächstes Geheimnis und zeigt mit einem Augenzwinkern, wie sich im Handumdrehen ein Sixpack zaubern lässt!

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige ein Foto, auf dem sie sich in einem roten Top präsentiert und ihren entblößten Bauch mit einer Konstruktion aus schwarzen Schnüren in die gewünschte Form gebracht hat. "Jetzt ab in die Sonne damit und fertig ist der Sixpack", zeigte sich die Blondine in der Bildunterschrift von ihrer kreativen Eingebung begeistert und zeigte damit einmal mehr ihren Humor. Ihr Posting versah sie mit den Hashtags #readyforsummer und #cheatday. Was die Fans wohl von diesem Tipp halten?

Die Netzgemeinde war von Danielas Ratschlag begeistert – allerdings aus unterschiedlichsten Gründen. "Das versuchen wir diesen Sommer auch!", freute sich beispielsweise eine Userin auf die Umsetzung des Tipps. Ganz anders – aber nicht minder inspirierend – wirkte das Posting auf andere Follower: "Rollbraten für Ostern", quittierte einer den nicht ganz ernst gemeinten Schnappschuss.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im April 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im November 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Dezember 2018

