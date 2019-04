Michael Wendler (46) mitten in der Wüste! Der Schlagerstar stellt sich zusammen mit Goodbye Deutschland-Star Konny Reimann (63) einer wahren Herausforderung: Die beiden Männer werden im Reality-TV-Format "Konny Goes Wild" in der wilden Natur des US-amerikanischen Staats Utah ausgesetzt. Doch der Wendler wird zu seiner viertägigen Wanderung nicht von seiner neuen Flamme Laura begleitet: Während der Dreharbeiten ist der Promi noch mit seiner Ex Claudia zusammen!

Im vergangenen Oktober gaben Michael und Claudia nach 29 Jahren ihre Trennung bekannt. Doch jetzt hangelt sich seine Ex im Fernsehen nach ihm die Felsen in der Wüste hinunter. Auch die Zuschauer sind bei Twitter verwirrt: "Da ist ja noch die Ex vom Wendler dabei! Ob das wohl die Laura guckt? Die wird nicht amused sein", kommentiert ein User. Ein anderer hätte sich mehr Aktualität gewünscht: "Ich hätte ja wenigstens grafisch auf den Körper von Wendlers alter Frau, den Kopf der Neuen montiert", scherzt er.

Mal sehen, ob Michael zusammen mit seiner Claudia das Abenteuer übersteht. Denn trotz stark limitierten Proviant schlägt der Sänger in der Wüste vor, sich bei 45 Grad Celsius mit dem wenigen Wasser seine Haare zu waschen!

Christian Augustin / Getty Claudia und Michael Wendler bei den "Mein Star des Jahres"-Awards

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Schlagerstar

Anzeige

Konny goes wild!, RTL II Michael Wendler und Konny Reimann in der Wüste von Moab in Utah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de