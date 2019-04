Hatte diese spontane Aktion Folgen für die Beziehung von Janis Scotti? In der Fremdgeh-Show Temptation Island ließ sich der vergebene Boy vor Kurzem bei einem Gruppendate mit den Single-Ladys Patrizia und Maria spontan zu einem Partner-Tattoo hinreißen: Seitdem trägt Janis auf seiner Haut dieselben Motive wie seine beiden Begleiterinnen. Freundin Lisa war alles andere als erfreut darüber, dass ihr Lebensgefährte nun die gleiche Körperbemalung wie zwei andere Girls hat. Ob Janis nach der Show deswegen noch Ärger mit seiner Freundin bekommen hat?

Im Gespräch mit Promiflash erklärte Janis jetzt: "Es gab nie einen Streit wegen des Tattoos. Wir haben alles besprochen und vor allem die Umstände geklärt, die in den Lagerfeuer-Videos nicht zu sehen waren." Trotzdem habe er sich bei Lisa dafür entschuldigt, dass er ihr nicht Bescheid gegeben habe, wie es sich normalerweise in einer Beziehung gehöre. Seine unüberlegte Handlung bereue er aber nicht. "Das Tattoo gibt es immer noch und es wird nicht gelasert und auch nicht gecovert. Ich bin stolz auf die Erfahrung", so der Student.

Mit den beiden Show-Verführerinnen Patrizia und Maria ist er heute noch befreundet – vor allem mit Letzterer. "Ein Kontaktverbot sollte in keiner gesunden Beziehung eine Option oder gar eine Lösung sein. Auch Lisa steht noch mit Dominik (26), Oli und Co. in Kontakt und das ist auch gut so", erklärte Janis. Schließlich würden sie ja nicht im Mittelalter leben.

