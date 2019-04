Fühlt sich Temptation Island-Kandidatin Lisa-Marie Sauer hintergangen? Ihr Partner Janis Scotti hat sich in der vergangenen Episode der Kuppelshow ein gemeinsames Tattoo mit den Verführerinnen Maria Maksimovic und Patrizia stechen lassen. Seine Show-Kollegen sind sich sicher: Lisa wird stinksauer sein, wenn sie davon erfährt – schließlich sei er durch die Körperkunst ab sofort für immer mit den Mädels verbunden. Tatsächlich behalten sie damit recht: In der aktuellen Folge bekommt die Flugbegleiterin nun eine Videoaufnahme von Janis' Aktion vorgespielt und ist vollkommen fassungslos!

Mit vor Wut blitzenden Augen beobachtet sie ihren Freund beim Tätowierer: "Das ist heftig! Das schockt mich – ich krieg ja jetzt einen anderen Freund zurück als vorher, das geht ja auch so schnell nicht wieder weg", ärgert sich die 24-Jährige. "Es ist gerade alles ein bisschen schwer zu verdauen. Mein Herz pocht gerade, das ist so krass", versucht sie ihre Gefühle auszudrücken. Ihr würden vor Enttäuschung einfach die Worte fehlen. "Man malt sich vieles aus, aber das da so etwas passiert ist halt krass", stellt Lisa abschließend klar.

Ihre "Tempation Island"-Kollegin Christina Dimitriou schlägt daraufhin vor, das Tattoo zurück in Deutschland gleich weglasern zu lassen: "Ich finde das richtig heftig! Ich habe mit meinem auch ein Partner-Tattoo. Wenn der mit irgendeiner von diesen Mädels dahin gehen würde, würde ich Amok laufen!", betont die Partnerin von Partyhengst Salvatore Vassallo. Könnt ihr Lisas Reaktion nachvollziehen? Stimmt ab!



TVNOW / Sergio del Amo Janis, vergebener "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / lisa_marie_sauer "Temptation Island"-Kandidatin Lisa-Marie Sauer

Instagram / christinadimitriou_official "Temptation Island"-Kandidatin Christina

