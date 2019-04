Mit diesem Ergebnis hätte wohl am Freitagabend niemand gerechnet: In der vierten Folge von Let's Dance ist für Thomas Rath (52) und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (30) der Traum von der Tanzkrone geplatzt. Obwohl der Modedesigner und die Profi-Tänzerin einen leidenschaftlichen Tango hingelegt und dafür stolze 23 Jury-Punkte abgesahnt hatten, flogen sie nach Auszählung der Telefon-Stimmen raus. Wenn es nach den Juroren gegangen wäre, hätte eher Konkurrentin Kerstin Ott (37) die Show verlassen müssen – sie holte nur sieben Punkte. Auch Evelyn Burdecki (30) befand sich auf den hinteren Jury-Rankings. Doch wie geht es Thomas nach der Entscheidung, empfindet er seinen Rauswurf unfair?

Eines wurde im Promiflash-Interview nach dem Show-Ende klar, gerechnet hatte der ehemalige GNTM-Juror mit seinem Ausscheiden nicht: "Es hat uns überrascht, Kathrin und mich – komplett! Wir haben eigentlich gedacht, dass wir das vom Tänzerischen her hier sehr, sehr schön machen. [...] Es war halt heute Abend die gefährliche Mitte: Wenn man so im Mittelfeld ist – und das waren wir heute erstmalig – das kann dann auch ganz schnell zum Aus führen." Obwohl die Enttäuschung groß ist, hegt der Moderator keinen Groll, er freut sich über das Weiterkommen seiner Konkurrenz: "Ich freue mich vor allen Dingen, dass der Oli weiter ist, dass Kerstin weiter ist, weil sie will sich hier wirklich noch von einer anderen Seite zeigen."

Seine Teilnahme bei "Let's Dance" bereut Thomas keine Sekunde, im Gegenteil: "Die Zeit, die ich hier hatte, war ein Traum. [...] Es hat mir sehr gefallen, das alles hier zu schnuppern und dabei gewesen zu sein und ich glaube, dass ich immer ein Part der Familie sein werde."

Getty Images Thomas Rath und Kathrin Menzinger in der vierten Folge von "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Thomas Rath bei der vierten Folge von "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Kathrin Menzinger und Thomas Rath bei der vierten Folge von "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de