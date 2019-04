Zwischen Bella Thorne (21) und ihrem Freund Mod Sun ist endgültig alles aus! Im November 2017 turtelte die Schauspielerin erstmals mit dem US-amerikanischen Rapper. Danach ging es im Liebesleben der Leinwand-Beauty etwas konfus zu. Immerhin datete sie neben dem Musiker auch noch YouTuberin Tana Mongeau (20). Der gab sie aber im Februar den Laufpass. Wenige Wochen später trennte sie sich nun auch von Mod – damit ist Bella nun zu hundert Prozent Single.

Anderthalb Jahre führten Mod und seine zehn Jahre jüngere Freundin eine turbulente Beziehung. Nun machte die 21-Jährige das Liebesaus auf ihrem Instagram-Account offiziell. Am Montag postete sie zunächst ein Foto mit den Worten: "Umarmt mich, ich bin einsam". Wenig später legte sie dann nach. Zu einem gemeinsamen Foto mit dem Bühnenstar schrieb sie: "Ich werde dich immer lieben. Alle guten Dinge müssen ein Ende nehmen." Den Beitrag versah sie außerdem mit dem Emoji eines gebrochenen Herzens.

Gemeinsame Pärchen-Auftritte waren während der Beziehung eine echte Seltenheit. Zuletzt zeigten sich die zwei bei der Premiere des Kinofilms "Midnight Sun", in dem Bella an der Seite von Patrick Schwarzenegger (25) die Hauptrolle spielte. Ansonsten hielten sich die beiden in Sachen Liebesbekundungen und Couple-Pics immer zurück.

Instagram / bellathorne Bella Thorne und Tana Mongeau

Anzeige

Instagram / bellathorne Mod Sun und Bella Thorne

Anzeige

Splash News Mod Sun und Bella Thorne in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de