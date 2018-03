Muss Liebe schön sein! Seit November 2017 schwebt Skandalnudel Bella Thorne (20) mit Rapper Mod Sun auf Wolke sieben. Ihre Beziehung fing mit einem geradezu niedlichen Partnerlook an und nahm vor Kurzem eine wilde Wende: Während eines Konzerts stellte das Paar Oralsex nach – und zwar mitten auf der Bühne. Dagegen sind die neuen Aufnahmen der beiden geradezu herzerwärmend süß!

Schauplatz der öffentlichen Liebelei: Eine dunkle Straße in New York City. Dabei sticht der pink gekleidete Ex-Disney-Star nicht nur mit seinem grellen Outfit hervor. Die Aufnahmen halten die Schauspielerin mit einem Grinsen von Ohr zu Ohr fest. Der Grund für ihr Strahlen wird auch sofort deutlich. Der Brillenträger drückt Bella so fest an sich, dass das verknallte Haarchamäleon einfach nicht anders kann, als bis über beide Ohren zu lächeln.

Bella hat aber noch weiteren Grund zur Freude: Am selben Abend feierte auch ihr Streifen "Midnight Sun" Premiere, in dem sie mit Hollywoodspross Patrick Schwarzenegger (24) an ihrer Seite eine Liebesgeschichte inszeniert. Bei so viel beruflichem und privatem Glück wird wohl selbst aus einer Dramaqueen ein waschechtes Smileyface.

Instagram / bellathorne Mod Sun und Freundin Bella Thorne im Partnerlook

Splash News Bella Thorne und ihr Freund Mod Sun

Frazer Harrison / Getty Images Patrick Schwarzenegger und Bella Thorne

