Führt Katie Price (40) ihre Fans auf Social Media hinters Licht? Immer wieder postet das Ex-Playmate Produktplatzierungen auf ihrem Instagram-Account, immer wieder muss sie dafür aber auch böse Häme einstecken – da viele Fans nicht glauben, dass die 40-Jährige hinter den Produkten steht. Jetzt wollte sie mit einem Foto beweisen, wie viel sie durch ein Diätprogramm abgenommen hat, doch für diesen Post bekommt Katie nur einen Shitstorm von ihren Followern!

"Ich kann nicht genug davon kriegen", schreibt Katie zu einem Vorher-Nachher-Bild, das ihren großen Abnehm-Erfolg zeigen soll und hält stolz ein neues Diät-Produkt in die Kamera. Aber ihre Fans kaufen ihr die Entwicklung nicht ab: "Du atmest einmal einfach aus und einmal ein", schreibt eine Followerin, ein anderer User kommentiert: "Das ist wirklich der lustigste und unrealistischste Beitrag, den ich in meinem Leben gesehen habe. Was für ein Unsinn."

Insgesamt kann Katie mit ihrem Abnehm-Erfolg also nicht wirklich bei ihren Abonnenten punkten – denn die Versprechungen des Diät-Programms nehmen diese ihr nicht ab. Oft wird ihr von ihren Followern sogar vorgeworfen, sie habe angepriesenen Produkte selbst nicht mal probiert, sondern halte sie nur für die Werbeeinnahmen in die Kamera. Eine Userin bestätigt: "Es funktioniert wirklich nicht! Ich habe es versucht."

Instagram / officialkatieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Supplied by WENN Katie Price, TV-Star

Supplied by WENN Katie Price, TV-Star

