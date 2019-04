Nächster Halt Hollywood? In der Liebe hatte Selma bei Schwiegertochter gesucht zuletzt keinen Erfolg. Auf die romantische Stimmung zwischen ihr und Kandidat Arno wartete die Blondine vergebens. Dafür könnte es für Selma jetzt beruflich hoch hinaus gehen: Die Hamburgerin stand für Fatih Akins (45) Kinofilm "Der goldene Handschuh" vor der Kamera und hat seither große Pläne. Jetzt möchte Selma ihre Leinwandkarriere noch weiter vorantreiben!

Zwei Wochen lang verbrachte Selma im vergangenen Sommer am Set des Streifens und lief dabei Schauspielprofis wie Jonas Dassler oder Uwe Rohde über den Weg. Eine spannende Zeit, an die sie sich gerne zurückerinnert: "Es war für mich ein großes Erlebnis, da mitzuspielen. Als Putzfrau hab ich eine Rolle bekommen", erzählte Selma im Promiflash-Interview. Für ihren Auftritt als Reinigungskraft musste sich die 27-Jährige jedoch von ihrer blonden Mähne verabschieden – keine leichte Aufgabe für die Maskenbildnerin, wie Selma weiter erklärte: "Sie hat meine Haare geflochten und musste sie mit vielen Nadeln befestigen, da sie lang sind und unter eine Perücke kamen. Circa 15 Minuten dauerte das." Auch ihre Augenbrauen seien für die Szenen schwarz gefärbt worden.

Erste Fernseherfahrung durfte Selma bereits sammeln, als sie eine kleine Nebenrolle im Großstadtrevier spielen durfte – und auch in Zukunft will sie an ihrer weiteren TV-Laufbahn arbeiten: "Ich will irgendwann die Schauspielschule besuchen, da ich eine Schauspielerin werden will." Bis es so weit ist, wolle Selma aber erst einmal als Komparsin weitermachen.

MG RTL D Selma, Arno, Mutter Christa und Eyerusalim von "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige

Promiflash Selma in der Maske für "Der goldene Handschuh"

Anzeige

Promiflash "Schwiegertochter gesucht"-Selma hinter den Kulissen für "Der goldene Handschuh"

Anzeige

Promiflash Selma, "Schwiegertochter gesucht"-Bewerberin in der Maske für "Der goldene Handschuh"

Promiflash "Schwiegertochter gesucht"-Bewerberin Selma und weitere Komparsen für "Der goldene Handschuh"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de