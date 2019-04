In den vergangenen Jahren hatten sich die Fans an zahlreiche DSDS-Juroren gewöhnen müssen. Zwar ist bereits seit Staffel eins Chefjuror Dieter Bohlen (65) mit von der Partie, doch die Plätze neben ihm wurden regelmäßig neu besetzt. Mittlerweile scheint der Pop-Titan seine perfekte Besetzung gefunden zu haben. Nicht nur er schwärmt in den höchsten Tönen von Oana Nechiti (31), Xavier Naidoo (47) und Pietro Lombardi (26) – auch beim Publikum kommt die Kombi richtig gut an. Ob damit die Jury für 2020 feststeht?

Promiflash traf Pietro nach der vergangenen Mottoshow zum Interview – auf die Frage, ob man auch im kommenden Jahr mit ihm rechnen könnte, lautete seine Antwort: "Ja, klar habe ich Bock, nächstes Jahr wieder mitzumachen, aber das liegt ja nicht in meinen Händen." Das stimmt wohl – der Sender entscheidet, wer neben Dieter Platz nehmen darf. Doch davon lässt sich der 26-Jährige nicht unterkriegen. Im Gegenteil: "Ich bin dankbar für die Zeit jetzt und alles, was noch kommt."

Vielleicht legt Dieter ja ein gutes Wort für seinen einstigen Schützling ein – immerhin haben die zwei seit Pietros DSDS-Sieg 2011 ein ganz besonderes Verhältnis. "Der ist ja wie mein kleiner Sohn quasi", plauderte der 65-Jährige in der Doku Die Pietro Lombardi Story aus.

Getty Images Pietro Lombardi

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der ersten DSDS-Mottoshow

