Ulrike Frank (50) liebt ihre neue Rolle! Momentan gönnt sich die Schauspielerin eine kleine Auszeit von Gute Zeiten, schlechte Zeiten und verbringt ihre Zeit stattdessen im Let's Dance-Tanzstudio. Mit der Teilnahme an der Show erfüllt sich die gebürtige Stuttgarterin einen lang gehegten Wunsch. Nach einer dreimonatigen Drehpause wird sie aber ans Daily-Set zurückkehren. Und dabei könnte Ulrike gleich ein neues Gesicht mitbringen: ihren Tanzpartner Robert Beitsch (27)!

Im Gespräch mit dem Sender RTL plauderte das Tanzpaar über eine mögliche Gastrolle des Profitänzers in der beliebten Vorabendserie. Robert verriet: "Das würde ich gerne machen!" Auch eine konkrete Vorstellung für seinen Auftritt hatte er bereits: "So eine kleine Pirouette im Hintergrund!" Ob Ulrike damit wohl einverstanden wäre?

"Also, an mir soll's nicht liegen!", kommentierte die 50-Jährige Roberts Schauspiel-Ambitionen. Dabei hatte sie allerdings eine konkrete Bedingung: "Nicht tanzen, sondern spielen! Auch das kannst du!" Was haltet ihr von dieser Idee? Stimmt in unserer Umfrage ab!

