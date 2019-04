Germany's next Topmodel nimmt Fahrt auf! Dies gilt nicht nur für den Kampf um das begehrte Topmodel-Krönchen, sondern auch für die Auseinandersetzungen zwischen Kandidatin Simone und den restlichen Girls. Bereits seit einigen Wochen gerät die ehemalige Leichtathletin immer wieder mit den anderen Mädchen aneinander. Nun plaudern zwei Teilnehmerinnen aus dem Nähkästchen und offenbaren, was sie genau an Simones Verhalten stört!

In der ProSieben-Sendung GNTM The Talk beziehen Sarah und Cäcilia Stellung zu den Auseinandersetzungen mit Simone, die den TV-Zuschauern in den vergangenen Wochen unmöglich entgangen sein dürften. "Das Problem ist ja, dass ihr im Endeffekt keiner was tut. Sie tut ja den anderen Leuten was!", stellt Sarah klar. Unter Tränen bedauert sie, dass Simone die Situationen vor laufender Kamera oftmals falsch und zu ihren eigenen Gunsten darstelle. "Wir alle sind so harmonisch miteinander und eine ist immer da, die die ganze Zeit nur negative Energie da reinsteckt", beschreibt Cäcilia einen weiteren Grund für die Auseinandersetzungen zwischen den Girls und Simone.

Trotz des Zanks scheint es zumindest eine Kandidatin in der Model-Villa zu geben, die sich als Streitschlichterin versucht hat. "Ich glaube, Sayana war so diejenige, die ein bisschen mehr mit ihr geredet hat", meint Cäcilia. Allerdings sei auch Sayana nach einiger Zeit "oft genervt von ihr" gewesen.

