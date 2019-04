Die Zickereien bei Germany's next Topmodel nehmen kein Ende! Wie eine Vorschau verrät, sollen die Konkurrentinnen Sarah und Simone in der nächsten Folge schon wieder aneinandergeraten. Was genau der Grund für den Streit ist, bleibt wohl bis zur Ausstrahlung am Donnerstag ein Geheimnis, doch so viel ist schon mal bekannt: Sarah wirft Simi respektloses Verhalten vor, Simi jedoch weist die Beschuldigungen von sich. Jetzt antwortet Sarah auf Fan-Reaktionen zu der Preview und versucht, Klarheit zu schaffen.

Noch bevor feststeht, was genau passiert ist, erreichen Sarah nach der Veröffentlichung des Teasers zahlreiche Hate-Kommentare und Mobbing-Vorwürfe, gegen die sich die Blondine jetzt in ihrer Instagram-Story wehrt: "Wer immer noch nicht rafft, was Simi für eine Show abzieht, ist selbst schuld. Für ehrliche Tränen hatten wir immer Verständnis, egal wie oft, wo und wann." Was die Zuschauer nicht sähen: Ihre Kontrahentin habe sie mehrfach beleidigt, spiele vor laufender Kamera allerdings den lächelnden Unschuldsengel. "Leider sind die fakesten Menschen meist die, die in diesem Business Erfolg haben", offenbart Sarah.

Tatsächlich ist sie nicht die Einzige, die von Simi genervt ist. Auch bei den anderen Kandidatinnen stößt die kleine Drama-Queen mittlerweile auf Unverständnis: Sie glauben, dass das Nachwuchs-Model nur eine Show abzieht. "Wenn du vorher immer sagst: 'Ich bin schlecht, ich kann das nicht', dann verstärkst du deine Leistung dadurch irgendwie", erklärt sich beispielsweise Vanessa Simones Masche.

Instagram / sarah.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sarah Almoril

Instagram, Instagram "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen Sarah und Simone

