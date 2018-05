Zoe Saldana (39) wurde am 3. Mai mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt. Ein ganz besonderer Karrieremeilenstein für die US-Schauspielerin, die mit Filmen wie "Avatar", "Star Trek Beyond" und "Guardians of the Galaxy" große Erfolge feierte. Trotzdem lag der Fokus während der Zeremonie auf dem berühmten Gehweg in L.A. nicht auf der Frau des Tages. Die Fotografen waren viel interessierter am niedlichen Nachwuchs des Hollywood-Stars. Ganz schüchtern begleiteten die dreijährigen Twins Cy und Bowie und der einjährige Zen ihre Mama zum Fototermin. Die drei Lockenköpfe versteckten sich immer wieder hinter Zoe und Ehemann Marco Perego (39) – einfach süß.



