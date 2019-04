Begeisterung hört sich anders an! Am Sonntagabend wurde die letzte Folge der ersten Staffel von Temptation Island ausgestrahlt. Nach der Episode stand vor allem die Frage im Raum, wie es mit Salvatore Vassallo und seiner Partnerin Christina Dimitriou weitergeht – inzwischen ist klar, dass die beiden eine Beziehungs-Pause eingelegt haben. Doch wie kam das große Finale bei den Zuschauern überhaupt an? In den sozialen Netzwerken hagelte es zahlreiche Kommentare – und die meisten Fans waren alles andere als glücklich!

"In der Werbung geht mehr ab als bei Temptation Island selber", brachte ein User auf Twitter seine Enttäuschung zum Ausdruck. Den Tweet "Was für ein Finale" kommentierte ein anderer Beobachter wie folgt: "Ja, so langweilig. Das bin ich von RTL nicht gewohnt. Hoffe, Love Island ist spannender." Vor allem von Salvatore, der zuvor mit Model Anastasiya (30) heftig geflirtet hatte, wünschten sich einige Zuschauer wohl etwas mehr Spektakel: "Mensch, nicht mal auf Salvatore ist Verlass..."

Ein Großteil des TV-Publikums schien nicht unbedingt happy darüber zu sein, dass fast alle Kandidaten ihren jeweiligen Partnern treu geblieben waren: "Es passiert also wirklich GAR NICHTS... Ich meine, wirklich GAR NICHTS??? Och, kommt schon", lautete eine der zahlreichen Reaktionen. Ob es eine zweite Staffel des Formats geben wird, ist bisher noch nicht bekannt.

TVNOW Salvatore und Christina im "Temptation Island"-Finale

TVNOW Salvatore und Anastasiya bei ihrem Temptation-Date

TVNOW Fabian und Ziania im "Temptation Island"-Finale

