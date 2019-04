Kim Kardashian (38) und ihre heißen Kurven sind weltberühmt. Die 38-Jährige hat sich über die letzten Jahre zu einer richtigen Style-Queen gemausert und die Zeiten, in denen sie mit Party-Freundin Paris Hilton (38) durch die Clubs zog und mit ihrem Sextape für Furore sorgte, scheinen lange her. Doch noch immer gibt es eine Sache an ihr, die von Beginn an im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht: ihr Booty. Und davon ist Kim wirklich genervt!

Gegenüber Vogue erklärt die Frau von Kanye West (41) auf die Frage, worauf die Leute bei ihr den Fokus legen sollten, ziemlich direkt und auch überdeutlich: "Ich wünschte, sie würden sich NICHT die ganze Zeit auf meinen Ar*** fokussieren." Eine klare Ansage der Unternehmerin und baldigen Vierfach-Mama. Denn es ist wahr, ihr kurviger Po ist mittlerweile das Markenzeichen der 38-Jährigen geworden. Doch das ist nicht alles, was der Reality-Star in dem Interview enthüllt.

Als millionenschwerer Star, Beauty-Mogul und Frau von Rapper Kanye West wird Kim leidenschaftlich gerne von Paparazzi umschwärmt, die sie auf Schritt und (Fehl-)Tritt verfolgen. Wie sie das findet? "Das kommt darauf an, wie ich an dem Tag aussehe", erklärt Kim schlicht.

